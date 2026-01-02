Haberler

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'ün bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. 175 personelin katıldığı operasyonda, otomobildeki 5 kişiden 1'i sağ olarak kurtarılmış, 3'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları, günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu 175 personel kanal içerisinde ve dışında arama çalışması yapıyor.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
