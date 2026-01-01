Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında 29 Aralık'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları, günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu 27 personel kanal içerisinde arama çalışması yapıyor.

Kanal dışında ise 109 personel tarama faaliyeti yürütüyor.

Yaklaşık 50 kilometrelik bir alana yayılan çalışmalarda toplam 136 kişi görev yapıyor.

Harran ilçesinde 29 Aralık Pazartesi günü, içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.