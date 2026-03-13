Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Ahmet Kurtboğan (33) yönetimindeki 01 BK 515 plakalı otomobil, kırsal Selalmaz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 5 kişi ise Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın