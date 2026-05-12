Şanlıurfa'da 8 kilo 240 gram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 240 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, hakimlikce tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kilo 240 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Abdullah Akkurt