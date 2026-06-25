Husumetli ailelerin köye dönüşü gerginliğe neden oldu; o anlar kamerada

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde 2 yıl önce muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 evin ateşe verildiği olayın taraflarından birinin yeniden köye dönmesi üzerine kavga çıktı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Ortakonacık Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle 17 Mart 2024'te çıkan kavgada Ali ve Hüseyin Kiraz kardeşler silahla vurulup öldü. Olayın ardından gözaltına alınan mahalle muhtarı Mehmet K. ile oğlu Hüseyin K. tutuklandı. Yaşanan olayların ardından muhtarın ailesinin bir bölümü Akçakale ilçesi Bulutlu Mahallesi'ne, bir bölümü ise İzmir'e taşındı. Yaklaşık 2 yıl sonra aile üyeleri, evlerine dönüp arazilerindeki ekinlerin hasadını yapmak istedi. Ailenin yeniden mahalleye döndüğünü öğrenen husumetli taraf ile karşılaşmaları üzerine arazide gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, tarafların birbirine yaklaşmasını engelleyip müdahalede bulundu. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği olaylarda jandarma ekiplerinin biber gazı kullandığı belirtildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı