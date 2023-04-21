Harmancık'ta ilçe idarecileri vatandaşlarla bayramlaştı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.

Harmancık Belediyesi'nde düzenlenen gerçekleştirilen törene, Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, dernek başkanları, kurum amirleri, muhtarlar, imamlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, Ataş tarafından özel olarak davet edilen parabilek güreşi 65 kilogram sıkletinde sağ ve sol kol Türkiye şampiyonu, Gedikören köyünden Osman Uysal da yer aldı.

Ataş, programda yaptığı konuşmada, törene katılanların bayramını tebrik ederek, "Harmancık'ımıza yaşattığı gurur için kardeşimiz Osman Uysal'a teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ataş, Uysal'a plaket ve altın hediye etti.