Harkiv'de otobüs duraklarının yanına sığınak inşa edildi Güncel Haberler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde, belediye tarafından, olası bombardıman esnasında vatandaşların kaçabilmeleri için otobüs durakları yakınında beton sığınaklar inşa edildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde, belediye tarafından, olası bombardıman esnasında vatandaşların kaçabilmeleri için otobüs durakları yakınında beton sığınaklar inşa edildi. Sivil nüfusu bombardımanlardan korumak amacıyla inşa edilen bu yapıların içerisinde, oturma yerleri, etrafta olan bitenleri gözlemlemelerini sağlayacak ekranlar, kablosuz internet bağlantısı bulunuyor. Güncel Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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