Harkiv'de İHA Saldırısı: 4 Ölü, 13 Yaralı

Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırıda 11 ve 12 yaşındaki iki çocuk da yaralanırken, hayatını kaybedenler arasında 3 kadın ve 1 erkek yer alıyor.

KİEV, 25 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın ikinci en büyük kenti Harkiv'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.

Bölge valisi Oleg Sinegubov pazartesi günü sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada pazar günü geç saatlerde kentin iki bölgesini hedef alan saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıda 27, 41 ve 69 yaşlarında 3 kadın ve 55 yaşında bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Sinegubov, yaralanan 13 kişiden 2'sininse 11 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu ifade etti.

Rus güçlerinin, kentin Shevchenkivskyi ve Saltivskyi bölgelerini 15 İHA'yla hedef aldığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
