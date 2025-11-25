Harkiv'de İHA Saldırısı: 4 Ölü, 13 Yaralı

KİEV, 25 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın ikinci en büyük kenti Harkiv'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.

Bölge valisi Oleg Sinegubov pazartesi günü sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada pazar günü geç saatlerde kentin iki bölgesini hedef alan saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıda 27, 41 ve 69 yaşlarında 3 kadın ve 55 yaşında bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Sinegubov, yaralanan 13 kişiden 2'sininse 11 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu ifade etti.

Rus güçlerinin, kentin Shevchenkivskyi ve Saltivskyi bölgelerini 15 İHA'yla hedef aldığı kaydedildi.