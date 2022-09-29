Harkiv bölgesinde mayın ve mühimmat temizliği devam ediyor
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Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri Harkiv bölgesindeki İzyum kentinden çekildi.
Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri Harkiv bölgesindeki İzyum kentinden çekildi. Ukraynalı mayın temizleme ekipleri, çatışmaların sona ermesinin ardından İzyum - Slavyansk kentleri arasındaki karayolunun etrafındaki arazilerde mayın ve mühimmat temizleme çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel