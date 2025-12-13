Haberler

Çorum'da sektör temsilcileri ve akademisyenler müfredat geliştirme çalıştayında buluştu

Güncelleme:
Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu iş birliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya gelerek harita ve kadastro programının müfredatını geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu iş birliğinde, "Kamu ve Özel Sektör Katılımı ile Harita ve Kadastro Programı Müfredat Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda sektör temsilcileri ile akademisyenler bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, çalıştayın, geleceğin sektör temsilcileri olacak öğrencilere önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Çorum Harita Mühendisleri Odası Temsilcisi Fatih Ateş de çalıştayın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu ise meslek yüksekokullarının temel misyonunun uygulama yetkinliği gelişmiş ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli mezunlar yetiştirmek olduğunu belirtti.

Harita ve Kadastro Teknikerliği mesleğinin kamu ve özel sektörde doğrudan karşılığı olan bir meslek olduğunu vurgulayan Maraşlıoğlu, müfredatın teknoloji ve mevzuat açısından güncel, uygulama ağırlıklı ve mezunların istihdamını destekleyecek yetkinlikte olması gerektiğini kaydetti.

Çalıştayın paydaşları aynı platformda buluşturduğunu aktaran Maraşlıoğlu, kamu ve özel sektör temsilcilerinin mezunlardan beklentilerini paylaşacağını, akademisyenlerin ise ders hedefleri ve içeriklerini değerlendireceğini anlattı.

Maraşlıoğlu, elde edilecek görüşler doğrultusunda müfredat güncellemeleri, içerik iyileştirmeleri ve yeni ders ya da modül eklenmesine yönelik somut adımlar planlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
