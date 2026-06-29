Haberler

Bursa'da Harı-Bülbül Korosu konser verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Azerbaycan İnovasyon ve Dayanışma Derneği bünyesindeki Harı-Bülbül Korosu, Barış Manço Kültür Merkezi'nde verdiği konserde Azerbaycan'ın sevilen eserlerini seslendirdi. Şef Dürdane Karabağlı yönetimindeki gecede 'Yaylık', 'Dağlarda Çiçek' gibi parçalar seslendirildi, koro Bursalı sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.

Bursa Azerbaycan İnovasyon ve Dayanışma Derneği (BAİDD) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Harı-Bülbül Korosu konser verdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Dürdane Karabağlı yönetti.

Konserde Azerbaycan'ın sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Gecede, "Yaylık", "Dağlarda Çiçek", "Laleler", "Ay Dili Dili" ve

"Girdim Yarın Bahçasına" gibi eserler koro ve solistler tarafından seslendirildi.

Konser sonunda koro, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! ABD ve İran, Katar'da masaya oturacak

En önemli madde rafa kalktı! Bir kez daha masaya oturuyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu

IShowSpeed, çita ile yarıştı! İşte kazanan
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi

Dünya Kupası'na veda sonrası kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

Bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı