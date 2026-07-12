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"Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasının ilk ayında 81 ilde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk ayı tamamlanan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında şimdiye kadar 81 ilde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlığı hayatın her noktasına taşıyacağız." diyerek 81 ilde sahaya indiklerini belirtti.

Bu kapsamda başlattıkları "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında 4 haftada 2 milyona yakın vatandaşa ulaştıklarını aktaran Memişoğlu, sağlıklı yaşamın bir yaşam biçimi haline getirilmesi amacıyla sahada çalışan ekiplere ve kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Seferberliğin devam ettiğini bildiren Memişoğlu, vatandaşları kampanya kapsamında oluşturulan ölçüm noktalarına davet etti.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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