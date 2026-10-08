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Harediler askerlik karşıtı eylemde yolları kapattı, polis Bnei Brak'ta müdahale etti

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İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler, Batı Kudüs ve Bnei Brak'ta zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenledi ve polis göstericilere sert müdahale etti. Göstericilerin "Naziler" ve "Askere gitmektense ölürüz" sloganları attığı eylemlerde iki Haredi göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), Batı Kudüs ve Bnei Brak kentinde düzenlenen zorunlu askerlik karşıtı protestolarda İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail basınındaki haberlerde, zorunlu askerliğe dini gerekçelerle karşı çıkan göstericilerin Batı Kudüs ve Bnei Brak'ta yolları trafiğe kapattığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Bnei Brak kentinde Haredi göstericilerin kendilerine sert müdahalede bulunan polislere "Naziler" ve "Askere gitmektense ölürüz" sloganları attığı görüldü.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise her iki protestoda da göstericilerin yolları trafiğe kapattığı, polisin bazı sürücülerle fiziki tartışmaya giren ve araçlara zarar veren protestoculara müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca Kudüs'te onlarca protestocunun bir kadın askerin çevresini sardığı, polislerin sert müdahalede bulunarak kadın askeri kalabalığın arasından çıkardığı basına yansıdı.

Protestolarda iki Haredi göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA
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