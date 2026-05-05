Arnavutköy'de peyzaj çalışması İBB ekiplerince durduruldu

Arnavutköy Belediyesi, Haraççı Kavşağı'nda başlatılan peyzaj çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin müdahalesiyle durdurulduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin Haraççı Kavşağı'nda çevre düzeni ve görsel iyileştirme sağlamak amacıyla çalışma başlattığı belirtildi.

İBB ekiplerinin alana gelerek uygulamaya izin vermediği kaydedilen açıklamada, kavşağın kendi sorumluluk alanlarında olduğunu belirten ekiplerin, başlatılan çalışmayı durdurduğu bildirildi.

Müdahale sırasında bazı CHP'li meclis üyelerinin de sahada bulunduğu kaydedilen açıklamada, uzun süredir düzenleme yapılmayan alanda başlatılan çalışmanın yarım bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, planlanan peyzaj düzenlemesinin hayata geçirilememesiyle birlikte, Haraççı Kavşağı'nda hem mevcut eksikliklerin giderilemediği hem de başlatılan çalışmanın sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

"Hizmeti engellemeye yönelik bu hareketi üzülerek kınıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, İBB yönetimine söz konusu alanda düzenleme yapılması gerektiğinin daha önce iletildiğini belirterek, "İki yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi verilen sözler de tutulmadı. Buna istinaden Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'nun talimatlarıyla çalışmalara başladık. Ne zaman ki hizmet üretimine başladık, CHP'li meclis üyeleri ve İBB zabıtası çalışma yapan işçilerimize fiziki müdahalede bulundu. Hizmeti engellemeye yönelik bu hareketi üzülerek kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olay üzerine İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın, Belediye Başkanı Candaroğlu'nu arayarak 2 aylık süre talep ettiğini ve bu süre içerisinde çalışmanın tamamlanacağı yönünde söz verdiğini aktaran Paralı, "Belediye Başkanımız da bu söze istinaden Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını durdurarak iki aylık bir müsaade vermiştir." dedi.

Paralı, Arnavutköy Belediyesi olarak İBB tarafından verilen sözlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.