Hapis Cezasıyla Aranan Serkan Tarım Dron Kamerasıyla Yakalandı

Hapis Cezasıyla Aranan Serkan Tarım Dron Kamerasıyla Yakalandı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Tarım, operasyonla yakalandı. Olay anı dron kamerasıyla kaydedildi.

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapisle aranan Serkan Tarım'ın, yakalandığı anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla silahla yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Tarım'ın 19 Mayıs ilçesindeki bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Hükümlünün yakalandığı anlar dron kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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