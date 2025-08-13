Hanönü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

Hanönü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı yapıldı. Öğrenciler ilahiler okudu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, bu yaz toplamda 229 öğrenciye Kur'an öğrettiklerini belirtti.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Hanönü Spor Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciler tarafından ilahiler okundu ve Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu.

İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan yaptığı konuşmada, "Gel bu yaz Kuran'ı gönlüne yaz" sloganıyla yaz Kur'an kurslarında toplamda 229 öğrenciye Kuran-ı Kerim öğrettik. Öğrencilerimizin performansı ve azmi bizi memnun etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda da kurslarımız aynı şekilde devam edecek." dedi.

Programın sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Programa, Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı, din görevlileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.