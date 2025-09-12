Hanönü'de yangın tatbikatı yapıldı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde öğrencilere yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tatbikata Belediye Başkanı Metin Yamalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran ve Orman İşletme Müdür Yardımcısı İbrahim Bozan katıldı.
Tatbikat sonrasında öğrencilere ormancıların kullandığı araçlar ve yangına müdahale aparatları tanıtıldı.
Öğrencilere fidan dağıtılmasının ardından program sona erdi.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel