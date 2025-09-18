Hanönü'de Orman Emvali Denetimi Yapıldı
Hanönü Çakırçay mevkisinde orman emvali nakliye işi yapan araçların denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı ve Jandarma ekipleri denetime destek verdi.
Hanönü'de Orman İşletme Müdürlüğünce koruma önleme denetimi gerçekleştirildi.
Hanönü Çakırçay mevkisinde Sinop-Kastamonu yol güzergahında yapılan denetimde orman emvali nakliye işi yapan araçların, sevk pusulaları ve araçlarındaki yükler kontrol edildi.
Yapılan denetimlerde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı. Çalışmalara Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından destek verildi.
