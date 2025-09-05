Hanönü'de öğrenci servisleri denetlendi

Kastamonu Hanönü ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Hanönü ilçesinde 2025-2026 yılı eğitim ve öğretim yılında taşımalı eğitimde hizmet verecek olan servisler denetlendi. Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu önünde yapılan denetimde Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Ortaokul Müdürü Uğur Uçar, Şehit Faruk Karagöz İlkokul Müdür Yardımcısı Ömer Çapkın, Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Serkan Ertürk, zabıta, emniyet ve jandarma personeli tarafından denetimler gerçekleşti.

Okul Müdürü Uğur Uçar, "Taşımalı eğitim gören, velilerimizin bize emanet ettiği öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gidip gelmesi için gerekli servis denetimleri yapıldı." dedi.