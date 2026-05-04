Hanönü'de 25 ton çeltik tohumu dağıtıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibeli 25 ton çeltik tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Geliştirme projesi kapsamında ilçedeki pazar alanında düzenlenen programda Efe ve Çakabey cinslerinde çeltik tohumu dağıtıldı.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, yaptığı konuşmada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) ve Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi (AÜYG) kapsamında üreticilerin maliyetlerini en aza düşürmek istediklerini belirtti.

Bu kapsamda hibeli çeltik tohumu dağıtımı yaptıklarını anlatan Kılıç, "Bu desteklerin yanında farklı desteklerimiz de devam ediyor. Destek bizden üretim sizden. İnşallah hayırlı bereketli bir yıl olur." dedi.

Kaymakamı Emre Oktay da üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Programa, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan
