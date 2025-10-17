Hanönü Belediyesi, Yeni İtfaiye Aracını Filoya Ekledi

Hanönü Belediyesi, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteğiyle belediye araç filosuna 2025 model itfaiye aracını eklendi.

Belediye Başkanı Metin Yamalı, itfaiye aracının belediyelerine gelmesi dolayısıyla başta Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.