Hanönü Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

Hanönü Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Şeyh Şaban-ı Veli ve Halime Hatun Camilerinde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Serkan Uçar da vatandaşlara aşure ikram etti ve birlik beraberlik mesajı verdi.

Hanönü Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

Belediye tarafından Şeyh Şaban-ı Veli ve Halime Hatun Camilerinde aşure dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar da vatandaşlara aşure ikram etti.

Uçar, güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Allah'ım seneye de kavuştursun. Bu ve buna benzer geleneklerimizi unutmamamız gerekiyor ve gelecek nesillere de anlatmalıyız." dedi.