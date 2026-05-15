Almanya'nın Hannover kentinde Nekbe Günü yürüyüşü yapıldı

Almanya'nın Hannover kentinde, İsrail'in 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüşte, İsrail'in Gazze saldırıları protesto edilirken Almanya hükümetinin İsrail'e desteği eleştirildi.

Almanya'nın Hannover kentinde, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Hannover kent merkezinde bir araya gelen Filistin destekçileri, taşıdıkları pankart ve Filistin bayraklarıyla dikkati çekti. Yürüyüş boyunca sık sık "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin'e özgürlük" ve "Filistin çok yaşa" sloganları atıldı.

Göstericiler, uluslararası topluma Gazze'de yaşanan insanlık krizine karşı daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulunurken Almanya hükümetinin İsrail'e verdiği desteği eleştirdi.

Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla yapılan anma yürüyüşünde polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yürüyüş olaysız sona erdi.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
