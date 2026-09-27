Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, yüzde 61,5 oyla yeniden seçildi

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Almanya'nın Hannover kentinde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Belit Onay, yeniden seçildi.

Yeşiller Partisinden aday olan Belediye Başkanı Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 61,5'ini alarak Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Axel von der Ohe'ye karşı açık farkla galip geldi. SPD adayı von der Ohe ise oyların yüzde 38,5'ini aldı.

Seçim zaferinin ardından açıklama yapan Onay, aldığı yüksek destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyük bir destek gördüğüm için çok mutluyum." dedi.

İlk turda da birinci olmuştu

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk turda dokuz aday yarışmıştı.

13 Eylül'de yapılan ilk turda Onay, yüzde 45,6 oyla birinci olurken von der Ohe yüzde 21,5 oy almıştı.

İlk turda hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için en fazla oy alan iki aday ikinci turda yarıştı.

İlk turdaki seçimlere katılım yüzde 63,3 olurken, ikinci turda katılım oranı yüzde 45'e geriledi.

2019'da Almanya'da büyükşehir belediye başkanı seçilen Türk kökenli ilk siyasetçi olan Belit Onay, ikinci dönemde sekiz yıl görev yapacak.

Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan yasal düzenlemeyle büyükşehir belediye başkanlarının görev süresi 2026'da 8 yıla çıkarılmıştı.

Kaynak: AA