Hangzhou'da Dünya Şiir, Dans, Müzik ve Görsel Sanatlar Galerisi Açıldı

HANGZHOU, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Dünya Şiir, Dans, Müzik ve Görsel Sanatlar Galerisi'nde piyano çalan robotu izleyen konuklar, 18 Ekim 2025.

Dünya Şiir, Dans, Müzik ve Görsel Sanatlar Galerisi, 3. Liangzhu Forumu'nun yan etkinliği olarak cumartesi günü Hangzhou kentinde açıldı. Galeride, 20'den fazla uluslararası sanatçı ve kültür akademisyeninin katılımıyla performanslar ve medeniyet diyalogları düzenlendi. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)