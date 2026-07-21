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Tuncay Sonel'in Eşi Sağlık Kontrolüne Getirildi

Tuncay Sonel'in Eşi Sağlık Kontrolüne Getirildi
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Pertek'teki hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifade için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

TUNCAY SONEL'İN EŞİ SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, ifade işlemleri için getirildiği Tunceli'de Pertek ilçesindeki 70. Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Handan Sonel, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Serhat Ozan YILDIRIM /TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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