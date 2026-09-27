Han Zheng, BM'de Kiribati ile görüşüp ilişkileri yeni zirvelere taşıma çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin- Kiribati ilişkilerini yeni zirvelere taşımak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Han, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında cuma günü Kiribati Cumhurbaşkanı Taneti Maamau ile bir araya geldi.

Han, Maamau'ya Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.

Çin ile Kiribati arasında diplomatik ilişkilerin 2019 yılında yeniden kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin iki liderin stratejik rehberliğinde hızla geliştiğini kaydeden Han, karşılıklı siyasi güvenin derinleştiğini, tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve halklar arası ve kültürel etkileşimlerin istikrarla genişlediğini belirtti.

Han, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının, iki halkın temel ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğinin gelişmelerle kanıtlandığını söyledi.

Çin-Kiribati ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade eden Han, iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla ikili ilişkilerin siyasi temelini sağlamlaştırmaya devam etmek, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmek, çok taraflı meselelerde koordinasyonu güçlendirmek ve ikili ilişkileri yeni zirvelere taşımak üzere Kiribati ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Maamau ise Han'dan Xi'ye ve Çin halkına içten selamlarını iletmesini istedi. Maamau, Kiribati-Çin ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayışa dayandığını ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasından bu yana yeni zirvelere ulaşmaya devam ettiğini söyledi.

Tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı olduklarını belirten Maamau, ikili ilişkilerin olumlu ivmesini daha da pekiştirmeyi, iletişim ve etkileşimleri güçlendirmeyi, her iki ülkenin kalkınma ve refahı ile iki halkın refahına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli alanlardaki işbirliğinde daha fazla sonuç elde etmek için çaba göstermeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua