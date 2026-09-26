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Han Zheng 81. BM Genel Kurulu'nda Filistin için iki devletli çözüm çağrısı yaptı

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Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, 81. BM Genel Kurulu'nda Filistin meselesinin iki devletli çözümün doğru yoluna döndürülmesi çağrısında bulundu. Han, Batı Şeria'da yönetişimin geliştirilmesini ve Gazze'de çatışma sonrası yeniden yapılanmanın ilerletilmesini istedi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, "Filistin meselesinin bir an önce iki devletli çözümün doğru yoluna geri döndürülmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Han, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Uluslararası çatışmalar ve anlaşmazlıklara dikkati çeken Han, "Anlaşmazlıkları ve ihtilafları diyalog ve istişare yoluyla çözmeli ve BM Şartı'nı ve Güvenlik Konseyinin yetkisini ihlal eden tek taraflı askeri eylemlere karşı çıkmalıyız." dedi.

Büyük güçleri "uluslararası barış ve güvenliği korumak için özel sorumluluklar üstlenmeye" ve "kurallara uymak, hukukun üstünlüğünü savunmak ve doğru olanı yapmak" konusunda öncülük etmeye çağıran Han, Çin'in Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Filistin meselesine de değinen Han, Filistinlilerin Filistin'i yönetmesi ilkesine uygun olarak Batı Şeria'da yönetişimin geliştirilmesini ve Gazze'de çatışma sonrası yeniden yapılanmanın ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Han, "Filistin meselesinin bir an önce iki devletli çözümün doğru yoluna geri döndürülmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Ukrayna ve Küba

Ukrayna konusunda Çin'in yapıcı rol oynadığını vurgulayan Han, konuya siyasi çözüm getirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Han, "İlgili ülkeyi (ABD) Küba'ya karşı güç kullanma tehdidini derhal sona erdirmeye ve Küba'ya yönelik abluka ile yaptırımları derhal ve tamamen kaldırmaya davet ediyoruz." dedi.

Yapay zeka ve teknoloji

Teknoloji ile yapay zeka çalışmalarına da değinen Han, yeni teknolojilerin hızla gelişmesi ve endüstriyel dönüşüm sürecinde dünyanın insan odaklı yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Han, yapay zekanın olumlu yönde gelişmesini sağlamak, dijital uçurumu azaltmak ve herkesin yararına olacak kalkınmayı teşvik etmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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