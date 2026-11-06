Han Yunus'un Mevasi bölgesinde 15 yaşındaki çocuk İsrail ateşiyle hayatını kaybetti

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Han Yunus'un Mevasi bölgesinde 15 yaşındaki Muhammed Nidal Berbah'ı ateş açarak öldürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yoğun bir şekilde ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.

Kaynak: AA