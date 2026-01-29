İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait askeri araçtan ateş açılması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail ordusunun ateşkesi bir kez daha ihlal ederek açtığı ateşte bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının Han Yunus'un doğusundaki Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin yakınlarındaki Şeyh Nasır'da gerçekleştiği aktarıldı.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Refah kentinin kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ediyor.