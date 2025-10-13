Haberler

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 105 Kilo Esrar Ele Ge geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaptıkları operasyonda 105 kilo 234 gram esrar ele geçirirken, uyuşturucu alıcılarına yönelik düzenlenen ikinci operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

HAMZABEYLİ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda, 105 kilo 234 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin edindiği istihbari bilgi üzerine, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getiren TIR, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda fiziki takibe alındı. X-ray kontrolünde tespit edilen şüpheli bölgelerde narkotik köpeği 'Atlas' ile arama yapıldı. Aracın dorsesinde, 97 paket şeffaf poşette 105 kilo 234 gram esrar ele geçirildi. TIR'ın şoförü gözaltına alındı.

ALICILAR YAKALANDI

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyonu genişletip, uyuşturucuların alıcılarına yönelik araştırma da yaptı. Bu kapsamda düzenlenen ikinci operasyonda, alıcı olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı, uyuşturucu karşılığında ödenmek üzere hazırlanan yaklaşık 35 bin avro ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin üzerinde ise sahte basın kartı bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

