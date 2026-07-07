Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 vaşak ile 2 Serval kedisi ele geçirildi
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yapılan kontrolde, bir aracın bagajında kaçak yollarla taşınan 2 vaşak ve 2 Serval kedisi bulundu. Hayvanlar koruma altına alınırken, şahıslara 127 bin 664 TL para cezası kesildi.
EDİRNE'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde bulunan 2 vaşak ile 2 Serval kedisi, koruma altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, yabancı plakalı bir aracın bagajında ahşap kafesler içerisinde taşınan 2 vaşak ve 2 Serval kedisi ele geçirildi. Gerekli belgelerin bulunmadığı ve uygun şartlarda taşınmadığı tespit edilen hayvanlara el konularak koruma altına alındı. İlgili şahıslar hakkında ise toplam 127 bin 664 TL idari para cezası uygulandı. Yaban hayatının korunmasına yönelik denetim ve mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.