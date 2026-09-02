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Hamzabeyli'de Tırda 121 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Hamzabeyli'de Tırda 121 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Romanya plakalı tır Hamzabeyli Gümrük Sahası'na girişinin ardından x-ray taramasına sevk edildi.

Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmasında, tırın dorsesindeki yüklerin arasına gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk bulundu.

Sürücü H.A, "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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