Hamza Bebeğin Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti, İlk Kez Duydu

Güncelleme:
Osmaniye'de doğuştan işitme engelli olan Hamza Tuğra Çabuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştiren ameliyatla 1 yaşında ilk kez duydu. Ameliyatı yapan uzman, Hamza'nın beyin sapına yerleştirilen implant sayesinde duyma yetisini kazanacağını açıkladı. Aile, çocuğunun ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekibe teşekkürlerini iletti.

GAZİANTEP'te işitme engelli Hamza Tuğra Çabuk (1), Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla ilk kez duydu. Ameliyatı yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen, "Bebeğimizin ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 2,5 saatlik bir operasyonla hastamızın tedavisi uygulandı. Bugün de cihazın testlerini yaptık. Bundan sonra Hamza bebek duymaya devam edecek. Kısa sürede de dil gelişimi sağlanarak hem duyacak hem konuşacak" dedi.

Osmaniye'de yaşayan 4 çocuklu Çabuk ailesinin dünyaya gelen 4'üncü çocukları Hamza Tuğra Çabuk işitme engelli olarak doğdu. Osmaniye ve çevre illerde tedavi arayan aile çözümü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde buldu. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen'e ulaşan aile, gerekli tetkiklerin ardından ameliyat olmasını istedi. Hamza bebek, bir ay önce ameliyata alındı ve 2,5 saat süren başarılı operasyon yapıldı. Bir aylık sürecin ardından bugün işitme testleri yapılan Hamza Tuğra Çabuk ilk defa duydu.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen, yapılan ameliyatın Türkiye'de sayılı merkezlerde yapıldığını ve bunlardan birisinin de Gaziantep Şehir Hastanesi olduğunu söyledi. Tedavi şekli olarak beyin sapı implant ameliyatının gerçekleştirilmesi ile küçük çocuğun duymasının mümkün hale geldiğini söyleyen Doç. Dr. Gülşen, "Hastamız Hamza il dışından Osmaniye'den bize geldi. 1 yaşında hastamız. Doğuştan işitme engelli. İç kulak sinirleri gelişmediği için duyması mümkün değildi. Duyması için mutlak suretle beyin sapındaki işitme merkezine bir implant elektronik bir cihaz yerleştirmemiz gerekiyordu. Bu cihaz işitmeyi direkt işitme merkezine ileten bir cihaz. Bu bölgede yapılan tek ameliyat türü. Bir ay önce bebeğimizin ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 2,5 saatlik bir operasyonla hastamızın tedavisi uygulandı. Bugün de cihazın testlerini yaptık. Bundan sonra Hamza bebek duymaya devam edecek. Kısa sürede de dil gelişimi sağlanarak hem duyacak hem konuşacak. Hastamıza rehabilitasyon desteği de sağlanacak. Bu ameliyat Türkiye'de sınırlı yerlerde yapılıyor. 4-5 merkezde yapılabiliyor bu merkezlerden birisi de Gaziantep Şehir Hastanesi" diye konuştu.

Hamza'nın babası Eyyup Çabuk da "Çocuğum doğuştan işitme engelliydi. Çaresi de beyin sapı ameliyatıydı. Birkaç yere gittik sadece Gaziantep'te yapılabileceği söylendi. Secaattin Hocam ameliyatı yaptı. Çocuğum duyuyor artık. Bir ay önce ameliyat oldu. Çocuğunun duymaya başlaması bir baba için çok büyük bir duygu. Ameliyatta emeği geçen hocamıza ve tüm takım arkadaşlarına hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hamza bebeğin annesi Vildan Çabuk ise evladının işitmeye başlamasıyla birlikte artık onunla iletişim kurabilecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
