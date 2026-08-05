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Bolu'da Kurabiye İmalathanesinde İş Cinayeti: İşçinin Eli Koptu

Bolu'da Kurabiye İmalathanesinde İş Cinayeti: İşçinin Eli Koptu
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Bolu'da bir kurabiye imalathanesinde çalışan O.Ç.'nin sağ eli, hamur kesme makinesine sıkışarak bilek hizasından koptu. İlk müdahalenin ardından kopan el özel taşıma çantasıyla hastaneye ulaştırılırken, olayı gören bazı işçiler fenalaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'da çalıştığı kurabiye imalathanesinde O.Ç.'nin sağ eli, hamur kesme makinesine sıkıştı. Eli bilek hizasından kopan O.Ç., ilk müdahalesinin ardından özel taşıma çantasına konulan eliyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak'taki bir kurabiye imalathanesinde meydana geldi. O.Ç., çalıştığı iş yerinde sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı. Kaza sonucu işçinin eli, bilek hizasından koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren O.Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. O.Ç., ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kopan el ise özel taşıma çantasına konularak hastaneye ulaştırıldı.

Öte yandan kazaya tanık olan bazı imalathane çalışanları fenalaştı. Sağlık ekipleri işçilere olay yerinde müdahalede bulunurken, bir işçi de tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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