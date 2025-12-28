Sağlık ekipleri, köyde rahatsızlanan hamile kadına iş makinesinin yolu açmasıyla ulaştı

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Sağrıca köyünde rahatsızlanan hamile kadına sağlık ekipleri, iş makinesiyle açılan yol ile ulaşabildi.

Kar yağışı sonrası yolu ulaşıma kapanan Patnos ilçesine bağlı Sağrıca köyünde hamile bir kadın rahatsızlandı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi. İhbar üzerine köye yönlendirilen kepçenin açtığı yolda ilerleyen sağlık çalışanları, kadına ilk müdahaleyi köyde yaptı. Gebeliğinde düşük tehlikesi bulunan kadın, ambulansa alınarak Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.