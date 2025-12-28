Haberler

Sağlık ekipleri, köyde rahatsızlanan hamile kadına iş makinesinin yolu açmasıyla ulaştı

Sağlık ekipleri, köyde rahatsızlanan hamile kadına iş makinesinin yolu açmasıyla ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Sağrıca köyünde rahatsızlanan hamile kadına, kar yağışı sonrası yolu açan sağlık ekipleri ulaşarak müdahale etti.

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Sağrıca köyünde rahatsızlanan hamile kadına sağlık ekipleri, iş makinesiyle açılan yol ile ulaşabildi.

Kar yağışı sonrası yolu ulaşıma kapanan Patnos ilçesine bağlı Sağrıca köyünde hamile bir kadın rahatsızlandı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi. İhbar üzerine köye yönlendirilen kepçenin açtığı yolda ilerleyen sağlık çalışanları, kadına ilk müdahaleyi köyde yaptı. Gebeliğinde düşük tehlikesi bulunan kadın, ambulansa alınarak Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı