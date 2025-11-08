Hamile Kadın Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Nevşehir'de evinde ölü bulunan 9 aylık hamile Şeyma Kaya'nın (33) otopsisi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Şeyma Kaya'nın cenazesi, Külliye Camisi'ne getirildi. Şeyma K., burada kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaya'nın 2 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.