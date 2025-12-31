Sivas'ta kar yağışı; ekipler hamile kadın için seferber oldu

HAMİLE KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

İl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kay yağışı sonrası bir çok köy ve yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Altınyayla ilçesine bağlı Gümüşdiğin Köyü'nde doğum rahatsızlığı yaşayan Z.B. (33), için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Kapanan köy yolunu açmak için İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekipler ambulansın köye ulaşması için yolu açtı. Yolun açılmasının ardından Z.B. ambulansa alınarak Altınyaya İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.