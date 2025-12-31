Haberler

Sivas'ta kar yağışı

Güncelleme:
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı yolları açan ekipler, rahatsızlanan 33 yaşındaki hamile kadına ambulans ulaştırdı.

HAMİLE KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

İl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası birçok köy ve yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Altınyayla ilçesi Gümüşdiğin köyünde rahatsızlanan hamile Z.B. (33) için karla mücadele ekipleri seferber oldu. İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla köy yolu açılarak ambulans hastaya ulaştı. Z.B., ambulansa alınıp Altınyaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

