Beste cinayetinde mahkeme, GSM kayıtlarını istedi

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde hamile eşi Beste Kızılay'ı (22) tabanca ile başından vurarak öldüren Alican Kızılay ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, olay günü ailenin GSM konuşma kayıtları ve bilirkişi raporlarının hazırlanmasına karar verip savcılığın mütalaa hazırlamasını talep ederek duruşmayı erteledi.

Olay, 10 Nisan 2025 gecesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eve içkili gelen Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında tartışma çıktı. Kızılay, evdeki tabancayla eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beste Kızılay ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı. Hastanenin önünde gözaltına alınan Alican Kızılay ise polisteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Alican Kızılay hakkında 'Eşi kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Kızılay, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Alican Kızılay ile 'Delil karartma ve delilleri ortadan yok etme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen babası D.K., annesi N.K. ile kardeşleri S.K. ve F.K. ile Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, annesi Gülay Özhan ve kız kardeşi Buse Özhan ile taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Hatay, Gaziantep ve Malatya barolarından avukatlar da takip etti.

Önceki duruşmaya zorla getirilmesine karar verilen, aynı binada oturan çiftin yakınları Burcu Ekici ile Durmuş Kızılay, mahkemede yaşanan olaya ilişkin tanık olarak dinlendi. Duruşmada; olay anında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kayıtları dinlenirken tutuklu sanık Alican Kızılay'ın babası D.K. gözyaşlarına hakim olamadı.

Savcı, eksik delillerin değerlendirilmesine ilişkin olay günü yaşanan GSM konuşma kayıtlarının dinlenmesi ve bilirkişi raporunun sunulması ile birlikte tutuklu sanık Alican Kızılay'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti verilen 15 dakikalık aranın ardından, olay ile ilgili aile içerisindeki GSM kayıtları ile birlikte bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar verip, savcılığın mütalaa hazırlamasını talep ederek duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA,