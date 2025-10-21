Hamdi Akın, İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında İfadesine Çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iş insanı Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ifadesine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çağırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel