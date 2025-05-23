Hamburg'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı: 12 Yaralı

Hamburg'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı: 12 Yaralı
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Almanya'nın Hamburg kentindeki tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Bir kadın şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Hamburg'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 12 yaralı

BERLİN - Almanya'nın Hamburg kentinde tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3'ü ağır 12 kişi yaralanırken, bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

Almanya'da son dönemde artan bıçaklı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Polis, tren istasyonundaki 13 ve 14 numaralı peronların bulunduğu alanda gerçekleştirilen saldırının ardından bir kadın şüpheliyi gözaltına aldı. İstasyondaki seferler durdurulurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN ATASOY - Güncel
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