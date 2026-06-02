Hamas, Gazze'de yönetimi devretmeyi reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı

Hamas, Gazze'de yönetimi devretmeyi reddettiği iddialarını yalanlayarak bunun, İsrail'in saldırılarını sürdürmesine zemin hazırlamayı amaçlayan "yalanlar" olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Barış Kurulu'ndaki bazı tarafların Hamas'ın Gazze'de idareyi bırakmak istemediği yönündeki iddialarını" yalanladı.

Kasım, söz konusu iddiaların İsrail'in saldırılarını sürdürmesine zemin hazırlamak amacıyla ortaya atılan "yanıltıcı yalanlar" olduğunu vurguladı.

Hamas Sözcüsü, güvenlik dahil olmak üzere idarenin tüm alanlarını, üzerinde anlaşmaya varılan ve halihazırda Kahire'de bulunan Ulusal Komiteye devretmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kasım, Gazze'yi yönetecek Ulusal Komitenin çalışmalarının önündeki en büyük engelin, İsrail ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov olduğunu savundu.

Mladenov'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze anlaşması için ortaya koyduğu vizyona aykırı hareket ettiğine dikkati çeken Kasım, Mladenov'un "tüm meseleleri tek konuya bağladığını" belirtti.

Kasım, Barış Kurulu'nun Ulusal Konseyin Gazze'ye girebilmesi veya çalışmaya başlaması için kaynakların sağlanması adına İsrail'e baskı yapmaktan aciz kaldığını sözlerine ekledi.