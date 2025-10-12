Hamas ve İsrail Arasında Ateşkes Anlaşması Kapsamında Filistinlilerin Serbest Bırakılması

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin isimlerinin, bazı engeller nedeniyle resmi olarak açıklanamadığı bildirildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, detay verilmeksizin İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin listelerinin bazı engellerden dolayı resmi olarak duyurulamadığı belirtildi.

Serbest bırakılacaklar arasında kadınlar ve çocuklar dahil Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinlilerin de bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu engellerin aşılması ve gerekli prosedürlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Anlaşma kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin bilgilerinin görüşmelerin tamamlanıp nihai listeler onaylandıktan sonra açıklanacağı ifade edildi.

Ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'de tutulan İsrailli esirlere karşılık İsrail'in, müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1700 Filistinliyi serbest bırakması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.