Hamas ve El Fetih Heyetleri Kahire'de Buluştu

KAHİRE, 24 Ekim (Xinhua) -- Hamas ve El Fetih heyetleri, Gazze Şeridi'ndeki savaş sonrası döneme ilişkin düzenlemeleri görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır devletine bağlı El-Kahire televizyonunun perşembe günü bildirdiğine göre Hamas heyetine üst düzey lider ve baş müzakereci Halil el-Hayye, El Fetih heyetine ise Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin İstihbarat Şefi Mecid Farac başkanlık etti.

Haberde Kahire'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planının ikinci aşaması hakkında Filistinli gruplar arasındaki görüşmelere de ev sahipliği yaptığı ve Mısır'ın ayrıca kasım ayının ikinci yarısında Gazze'nin yeniden inşası konulu bir konferans düzenlemeye hazırlandığı da belirtildi.

Habere göre Mısır İstihbarat Şefi Hasan Mahmud Reşad, Mısır'ın Trump'ın planının uygulanması konusunda Filistin ulusal mutabakatını sağlama çabaları çerçevesinde Kahire'de Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi Genel Sekreteri Fahd Süleyman ile bir araya geldi.

Gazze ateşkes planının ikinci aşaması konusunda Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı ve istihbarat şefiyle görüşen Reşad, İsrail parlamentosunda işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin tasarının onaylanmasını reddettiklerini söyledi.

İsrail ile Hamas arasında iki yıl süren çatışmanın ardından, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları sonucunda 10 Ekim'de uzun zamandır beklenen ateşkes yürürlüğe girdi.

Gazze sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, Gazze'de ateşkese rağmen 11 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında en az 89 kişinin hayatını kaybettiğini ve 317 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yetkililer, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 68.280 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 170.375 kişinin yaralandığını da sözlerine ekledi.