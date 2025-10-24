Haberler

Hamas ve El Fetih Heyetleri Kahire'de Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki savaş sonrası döneme ilişkin düzenlemeleri görüşmek üzere Hamas ve El Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Mısır ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için bir konferans düzenlemeyi planlıyor.

KAHİRE, 24 Ekim (Xinhua) -- Hamas ve El Fetih heyetleri, Gazze Şeridi'ndeki savaş sonrası döneme ilişkin düzenlemeleri görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır devletine bağlı El-Kahire televizyonunun perşembe günü bildirdiğine göre Hamas heyetine üst düzey lider ve baş müzakereci Halil el-Hayye, El Fetih heyetine ise Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin İstihbarat Şefi Mecid Farac başkanlık etti.

Haberde Kahire'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planının ikinci aşaması hakkında Filistinli gruplar arasındaki görüşmelere de ev sahipliği yaptığı ve Mısır'ın ayrıca kasım ayının ikinci yarısında Gazze'nin yeniden inşası konulu bir konferans düzenlemeye hazırlandığı da belirtildi.

Habere göre Mısır İstihbarat Şefi Hasan Mahmud Reşad, Mısır'ın Trump'ın planının uygulanması konusunda Filistin ulusal mutabakatını sağlama çabaları çerçevesinde Kahire'de Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi Genel Sekreteri Fahd Süleyman ile bir araya geldi.

Gazze ateşkes planının ikinci aşaması konusunda Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı ve istihbarat şefiyle görüşen Reşad, İsrail parlamentosunda işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin tasarının onaylanmasını reddettiklerini söyledi.

İsrail ile Hamas arasında iki yıl süren çatışmanın ardından, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları sonucunda 10 Ekim'de uzun zamandır beklenen ateşkes yürürlüğe girdi.

Gazze sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, Gazze'de ateşkese rağmen 11 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında en az 89 kişinin hayatını kaybettiğini ve 317 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yetkililer, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 68.280 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 170.375 kişinin yaralandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları netleşti! 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

Türkiye'de yok satıyor! Otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı

Maça damga vuran görüntü İsrail'i rahatsız etti
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu

Bakan Fidan büyükelçilere yeni görev yerlerini bildirdi
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı

Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.