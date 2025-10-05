Hamas Üyesi Halil el-Hayye, İsrail Suikastında Oğlunu Kaybetti

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in düzenlediği suikast girişiminden bu yana ilk kez görüntülendi.

İsrail'in saldırısında oğlunu kaybeden Hayye, Hamas tarafından yayımlanan videoda, "Gazze'de yaşanan katliam ve yıkım, evlat acımı unutturuyor." dedi.

Hayye, "Benim için işgalci İsrail tarafından öldürülen herhangi bir Filistinli çocuk ile kendi çocuklarım arasında bir fark yok." ifadesini kullandı.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi hayatını kaybetmişti.

Katar saldırıyı kınamış ve "bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" duyurmuştu.