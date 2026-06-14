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Hamas, Somaliland Bölgesi Başkanı'nın İsrail ziyaretini kınadı

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Hamas, Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi'nin İsrail'e yaptığı ziyareti kınayarak, bu adımın Filistin davasına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Arap Birliği ve İİT'ye müdahale çağrısı yapıldı.

Hamas, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi'nin İsrail'e gerçekleştirdiği ziyareti şiddetle kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi'nin İsrail ziyaretine tepki gösterilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkına karşı suç işleyen, Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal eden, İslam dünyasının kutsal mekanlarını saygısızlık yapan, Kudüs'ü ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmek için gece gündüz çalışan liderleriyle yaptığı görüşmeyi en güçlü şekilde kınıyoruz."

"Ayrılıkçı bölgenin başkanının işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açma niyeti siyasi bir hatadır." ifadeleri kullanılan açıklamada, bu adımın Kudüs'le alakalı tüm uluslararası norm ve yasaların ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi'nin Arap ülkelerinin Filistin meselesi konusundaki ortak tutumunu bozma adımlarına karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi, bugün İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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