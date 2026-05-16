Hamas: Haddad suikastı suç, arabulucular harekete geçmeli

Hamas, İsrail'in İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad'a yönelik suikastını "bir suç" olarak nitelendirerek, bu durumun arabulucuları ve uluslararası toplumu Tel Aviv'i ateşkes anlaşmasının maddelerine uymaya zorlamakla yükümlü kıldığını açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugayları Komutanı Haddad'ın dün akşam düzenlenen İsrail saldırısında, eşi, kızı ve başka sivillerle birlikte hayatını kaybettiği belirtilerek, "Haddad'ın, hain ve korkakça bir suikast sonucu şehit olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, Haddad'ın hedef alınmasının "siyasi ve sahadaki gerçekleri güç kullanarak elde edemeyen işgal devletinin (İsrail), cinayet ve baskı yoluyla dayatma girişimlerinin bir parçası" olduğu ifade edildi.

Haddad'ın Kassam Tugayları'nın Komutanı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Haddad'ın "işgale direniş ve mücadele alanlarında ömrünü harcayan güçlü bir komutan modeli" olduğu ve Gazze'deki direniş yapısının önemli isimlerinden biri olarak görev yaptığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Haddad'ın "mücadele meydanlarında son ana kadar geri çekilmeden, halkını, vatanını ve mukaddesatını savunarak" hayatını sürdürdüğü ifade edildi.

Suikastın "işgalin uluslararası hukuk ve sözleşmelere yönelik açık bir saygısızlığı ve suç niteliğini bir kez daha ortaya koyduğu" belirtilen açıklamada, saldırıların Filistin halkının iradesini kırmayı hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının garantörlere ve arabulucu ülkelere "acilen sorumluluk alma" çağrısı yapılarak, İsrail'in ihlallerinin durdurulması için baskı yapılması talep edildi.

Direnişin süreceği ve Filistin halkının kararlılığının devam edeceği belirtilerek, "şehitlerin kanının boşa gitmeyeceği" ifade edildi.

İsrail ordusu dün akşam Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Haddad'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, "Ebu Suhayb" olarak bilinen İzzeddin el-Haddad, dün akşam Gazze kentindeki bir binaya düzenlenen İsrail saldırısında eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirmişti.

İzzeddin el-Haddad kimdir?

1970 yılında Gazze Şeridi'nde dünyaya gelen ve "Ebu Suhayb" olarak bilinen İzzeddin el-Haddad, evli ve 8 çocuk babasıydı.

Henüz 17 yaşındayken 1987 yılında kurulan Hamas'a katılan Haddad, bölük ve tabur komutanlığından Gazze Tugayı Komutanlığına kadar çeşitli kademelerde görev aldı.

Muhammed Sinvar'ın ardından Kassam Tugayları Komutanlığı görevini üstlenen Haddad'ın, Hamas'ın askeri kanadının yeniden yapılandırılmasında etkili isimlerden biri olduğu belirtiliyordu.

Gazze kentinin komutanlığı ve Hamas'ın askeri konseyinde üyelik yapan Haddad, örgütün öne çıkan askeri isimlerinden biri olarak biliniyordu.

İsrail ordusu, yaklaşık 40 yıldır Hamas saflarında yer alan Haddad'ı "Kassam Tugayları hayaleti" olarak nitelendiriyordu.

Görev süresi boyunca Hamas liderleri arasında bağlantı görevi üstlenen Haddad'ın çok sayıda askeri operasyonun planlanması ve yürütülmesinde rol aldığı ifade ediliyor.

Haddad, İsrail'in 18 Ocak 2025'te Gazze kentine düzenlediği saldırıda oğlunu kaybetmişti.

Ekim 2025'te Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes mutabakatında da rol oynadığı belirtilen Haddad, son yıllarda İsrail'in Gazze'de hedef aldığı önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.

İsrail ordusu, Kasım 2023'te Haddad'ın yerini bildirenlere 750 bin dolar ödül vadettiğini duyurmuştu.

Daha önce birçok İsrail suikast girişiminden kurtulan Haddad, 2008-2009 ve 2021 yıllarında Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında da farklı askeri görevlerde bulunmuştu.