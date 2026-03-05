Hamas'tan, İsrail'in Lübnan'daki Bedavi Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki

Hamas, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde bulunan El-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a ve Filistin mülteci kamplarına saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek Trablus kentindeki Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan hava saldırısında Filistinli bir ailenin yok olduğu bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

Bedavi Filistin Mülteci Kampı'na yönelik saldırının kınandığı açıklamada, bu saldırının Lübnan'ın egemenliği ve uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma saldırıyı kınama çağrısı yapılan açıklamada ayrıca saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında yaşayanlara taziye dilekleri iletildi.

İsrail'in, Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Bedavi Filistin Mülteci Kampı'ndaki evi gece saatlerinde hedef alması sonucu Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah ile eşi hayatını kaybetmişti. Saldırıda iki kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 102 kişinin öldüğünü, 638 kişinin yaralandığını bildirmişti.