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Hamas'tan İsrail'in Açlık Politikalarına Sert Eleştiri

Hamas'tan İsrail'in Açlık Politikalarına Sert Eleştiri
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki açlık politikalarının 'çifte savaş suçu' olduğunu açıkladı. Gazze'ye yardım girişlerinin engellenmesi ve çocukların açlıktan ölmesi, uluslararası kamuoyuna karşı açık bir savaş suçu olarak nitelendirildi.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı "açlık" politikasıyla sivilleri hedef almasının "çifte savaş suçu" anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye girişi engellenen binlerce yardım tırı varken, çocuklar açlıktan ölüyorsa bu açık bir savaş suçudur." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve halen sürdürdüğü savaşın bir soykırıma dönüştüğü vurgulandı.

Arap ve İslam ülkelerinin tutumlarının da eleştirildiği açıklamada, "Bu ülkelerin pozisyonları, Gazze'de yaşanan soykırım ve açlığa karşılık olacak düzeyde değil." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze'ye yardım girişlerini durdurduğu ve halkı kasten açlığa mahkum ettiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş ve açlığı "kirli bir silah" olarak kullandığının altı çizilirken, dünya kamuoyuna da "buna karşı açık bir tutum alma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların yardımların dağıtımı konusunda insan haklarına aykırı herhangi bir düzenlemeye karşı tavrının desteklendiği vurgulandı.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 5 Mayıs'ta yaptığı toplantıda, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine sınırlı yardım girişine izin verme kararı almıştı. Bu girişim, Refah'a saldırı ve bölge halkının kuzeye zorla göç ettirilmesini kapsayan bir planın parçası olarak değerlendirilmişti.

Birleşmiş Milletler ise İsrail'in yardımları, sivilleri yerlerinden etmek için "tuzak" olarak kullandığı uyarısında bulunmuş ve Gazze'de yardım dağıtımında bir başarısızlık olmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Dilara Afıfı - Güncel
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